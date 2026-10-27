Kind (7) massiv abgemagert: Anklage gegen Eltern

Ermittlungen ergaben, dass sich der Zustand des Mädchens verschlechterte. Die Siebenjährige konnte sich spätestens ab Anfang April 2026 aufgrund der Verkürzung der Sehnen nicht mehr bewegen. Sie musste von den Eltern in ihr Zimmer getragen werden. Auch ein Toilettengang war alleine nicht mehr möglich. „Sie konnte aufgrund der dadurch hervorgerufenen Schmerzen auch keine Kleidung mehr tragen. Sie konnte auch kaum mehr Nahrung aufnehmen“, heißt es in der Anklageschrift weiter.