People‘s fliegt bald mit kleinerer Maschine

Es ist ein Fliegerwechsel mit Folgen: So bietet die Dornier-Maschine nur 37 Sitzplätze, „Laura“ bot immerhin 76. Zudem handelt es sich bei dem neuen Flieger um ein Turbopropflugzeug – im Unterschied zum Jet. Die Dornier fliegt rund 620 Kilometer pro Stunde, die E170 legt in derselben Zeit rund 870 Kilometer zurück. Die Reichweite reduziert sich von 3900 auf nur noch 1300 Kilometer. Eine gute Nachricht ist der Fliegertausch für die Umwelt, denn der Betrieb der Dornier sorgt für einen geringeren CO2-Ausstoß. Zudem passe die neue Kabine besser zur Nachfrage auf der Strecke, heißt es dazu vom Unternehmen. Warum? Weil die Passagierzahlen seit der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen sind. Vor der Pandemie nutzten rund 90.000 Passagiere die Verbindung, nun sind es nur noch rund 45.000.