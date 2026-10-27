Olympische Jugendspiele starten erstmals in Afrika

Beobachter erwarten, dass unter Coventrys Führung auch Afrikas Hoffnungen auf den Zuschlag für Olympische Spiele steigen. Im Rennen um die Sommerspiele 2036 nannte das IOC jüngst Südafrika als Bewerber. Die Pläne mit Kapstadt, Johannesburg und Durban stehen aber noch am Anfang. Die Jugendspiele in Dakar gelten als wichtiger Test, um zu zeigen, wie fit Afrika für große Multi-Sport-Ereignisse ist. „Ich möchte, dass diese Spiele so gut organisiert werden, dass die Frage nach Dakar nicht mehr lautet, ob Afrika die Olympischen Spiele ausrichten kann, sondern wann“, sagte Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye der Zeitung „Le Soleil“.