„Ich habe nie an meiner Qualität gezweifelt“

Zwei Jahre lang war Cican Stankovic völlig am Abstellgleis. Erst auf die Ersatzbank geschoben, dann überhaupt eine Saison lang vereinslos. Beim GAK blüht der frühere Teamgoalie wieder auf, zeigt bärenstarke Leistungen. Die will der 33-Jährige auch heute (19) im Cup-Achtelfinale gegen Altach zeigen.