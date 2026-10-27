Etwa 2100 Großfamilien beziehen Sozialhilfe

Großteil sind laut Statistik Ausländer

Dabei zeigen die Zahlen auch deutlich: Die Eltern in Großfamilien sind häufiger nicht in Österreich geboren. Sind die Zahlen bei vier Kindern noch recht ähnlich, geht die Schere bei Familien mit noch mehr Kindern weiter auseinander. Ein Beispiel: Bereits bei sechs Kindern sind in 1297 Fällen die Eltern Ausländer, lediglich in 437 Fällen ist zumindest ein Elternteil in Österreich geboren.