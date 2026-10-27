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Neuer König Hollywoods

David Ellison: Mit Papas Geld und Trumps Segen

Digital
27.10.2026 05:00
David Ellison bei einer Präsentation in Las Vegas im April 2026.
David Ellison bei einer Präsentation in Las Vegas im April 2026.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

David Ellison (43) ist der neue Herrscher Hollywoods: Mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery um 111 Milliarden Dollar hat der Sohn des achtreichsten Mannes der Welt ein Ungetüm der Unterhaltungsindustrie geschaffen. Doch der Filmmagnat ist mehr als nur Spross reicher Eltern.

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Batman, Harry Potter, Captain Kirk, Spion Ethan Hunt und „Top Gun“-Pilot Maverick haben einen neuen Chef: Seit 6. Oktober gehört der traditionsreiche Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery mit seinem Fundus beliebter Hollywood-Marken zu David Ellisons Medienunternehmen Skydance, das zuvor bereits Paramount schluckte. Nach monatelangem Bieterstreit mit Netflix machte er den 111-Milliarden-Dollar-Deal perfekt, erfüllte seinen Kindheitstraum.

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