KI mit Elvis-Songs gefüttert: Millionenklage

In der bei einem kalifornischen Gericht im Namen mehrerer Parteien eingereichten Klage wird Schadenersatz in Gesamthöhe von 41,1 Millionen Dollar (36,7 Mio. Euro) für Urheberrechtsverletzungen gefordert – ausgehend aus bis zu 150.000 Dollar pro Song. Dazu zählen demzufolge ikonische Hits wie „Can‘t Help Falling in Love“, „A Little Less Conversation“ und „Return To Sender“. Von Anthropic hieß es, man sei mit den Vorwürfen nicht einverstanden und werde sich dagegen verteidigen.