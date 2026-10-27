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„Krone“-Kommentar

Europa im Krieg: Kommen wir da je wieder raus?

Kolumnen
27.10.2026 05:00
Europa ist mittendrin im Krieg.
Europa ist mittendrin im Krieg.(Bild: AP/Andrii Marienko)
Porträt von Hans Peter Hasenöhrl
Von Hans Peter Hasenöhrl
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„Gott mit uns, ringsum unsere Feinde“: Der martialische Spruch prangt auf einem bunten, schon leicht verblassten Gemälde, das im ehrwürdigen Schloss Aigen in der friedlichen Umgebung von Salzburg hängt. Verewigt hat ein Künstler den österreichischen Kaiser Franz Joseph, der seinem deutschen Pendant Wilhelm II. die Hand schüttelt. Beide präsentieren sich in Gala-Uniformen.

Darunter sind stakkatoartig die Kriegserklärungen aufgelistet:

  • Österreich-Ungarn an Serbien.
  • Deutschland an Russland.
  • Frankreich und Russland an Österreich-Ungarn.
  • England und Belgien an Deutschland und Österreich-Ungarn.
  • Serbien an Deutschland.
  • Montenegro an Österreich-Ungarn und Deutschland.
  • Japan an Deutschland und Österreich-Ungarn.
  • Türkei an Russland, England und Frankreich.
  • Italien an Österreich-Ungarn.
  • Italien an Türkei. Bulgarien an Serbien.

Wie es geendet hat, dürfte allseits bekannt sein: 17 Millionen Tote, der Untergang der Habsburger-Monarchie und ein Friedensdiktat, das bedeutete: „Der Rest ist Österreich!“

Das führt uns gedanklich in die Brutalität des Ukraine-Krieges, in den wir zumindest finanziell total verstrickt sind: 321 Milliarden zahlte die Europäische Union bisher.

Das Thema bewegt die junge Generation sehr, vor allem jene, die demnächst zum verlängerten Wehrdienst einrücken müssen. Geht es vielleicht an die Front? Kommen wir da je wieder raus? Oder sind wir schon hoffnungslos mittendrin in einem neuen Krieg in Europa?

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