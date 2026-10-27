Europa im Krieg: Kommen wir da je wieder raus?

Das führt uns gedanklich in die Brutalität des Ukraine-Krieges, in den wir zumindest finanziell total verstrickt sind: 321 Milliarden zahlte die Europäische Union bisher.

Das Thema bewegt die junge Generation sehr, vor allem jene, die demnächst zum verlängerten Wehrdienst einrücken müssen. Geht es vielleicht an die Front? Kommen wir da je wieder raus? Oder sind wir schon hoffnungslos mittendrin in einem neuen Krieg in Europa?