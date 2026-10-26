Serbien: Die Angst ist weg, der Neuanfang beginnt

In Serbien hat ein politisches Beben das Land erschüttert: Nach den Parlamentswahlen hat die oppositionelle Studentische Liste mit rund 53 Prozent die absolute Mehrheit geholt. Langzeit-Machthaber Aleksandar Vučić räumte seine Niederlage überraschend früh ein. Europaweit fieberten Auslandsserben in Konsulaten mit, es bildeten sich vielerorts lange Schlangen. Die Wahlbeteiligung kletterte auf historische 70 Prozent – ein Höchstwert seit drei Jahrzehnten.