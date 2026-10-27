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Mode im Wandel

Korsetts, BHs und der Weg zur Freiheit im Alltag

Kärnten
27.10.2026 05:00
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Im Mittelalter zwängten sich Frauen in enge Korsetts. Heute geht der Trend in die Richtung, auf den BH im Alltag zu verzichten. Wie sich das Kleidungsstück über die Jahre entwickelte und seine Rolle in der heutigen Zeit.

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Für viele Frauen gehört das Tragen eines BHs zum Alltag dazu. Doch seine Bedeutung geht weit über die ursprüngliche Funktion hinaus. Wirft man einen Blick in die Geschichte, hat sich das Kleidungsstück über die Jahre verändert und wurde von gesellschaftlichen Normen und Schönheitsidealen beeinflusst. Im Mittelalter schnürten sich Frauen mit Korsetts zu.

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