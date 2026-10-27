Korsetts, BHs und der Weg zur Freiheit im Alltag

Für viele Frauen gehört das Tragen eines BHs zum Alltag dazu. Doch seine Bedeutung geht weit über die ursprüngliche Funktion hinaus. Wirft man einen Blick in die Geschichte, hat sich das Kleidungsstück über die Jahre verändert und wurde von gesellschaftlichen Normen und Schönheitsidealen beeinflusst. Im Mittelalter schnürten sich Frauen mit Korsetts zu.