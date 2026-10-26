Schock im Topspiel! KAC-Kicker im Spital operiert

Schock im Spitzenspiel der Kärntner Liga! St. Veit empfing den KAC und bei den Klagenfurtern verletzte sich Milan Mosser schwer. „Scheinbar hat er sich bei einem Foul verletzt, aber trotzdem weitergespielt. Plötzlich kam er zu mir und sagte, dass er keine Luft bekommt“, so Trainer Christian Rauter.