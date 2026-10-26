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Schock im Topspiel! KAC-Kicker im Spital operiert

Fußball Unterhaus
26.10.2026 20:59
Julian Hufnagel (li.) und St. Veit besiegten im Topspiel den KAC mit Edin Serdarevic mit 2:0.
Julian Hufnagel (li.) und St. Veit besiegten im Topspiel den KAC mit Edin Serdarevic mit 2:0.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Schock im Topspiel der Kärntner Liga! Ein KAC-Kicker musste mit der Rettung ins Spital, wurde dort gleich operiert. In Köttmannsdorf tobten sich Jugendliche aus, verwüsteten den Sportplatz.

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Schock im Spitzenspiel der Kärntner Liga! St. Veit empfing den KAC und bei den Klagenfurtern verletzte sich Milan Mosser schwer. „Scheinbar hat er sich bei einem Foul verletzt, aber trotzdem weitergespielt. Plötzlich kam er zu mir und sagte, dass er keine Luft bekommt“, so Trainer Christian Rauter.

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