Gericht bestätigt „Kopfgeld“ für Schwarzkappler

Dieses Urteil des Wiener Oberlandesgerichts birgt Sprengstoff: Ein Kontrollor der Wiener Linien klagte, wie berichtet, seinen Arbeitgeber, weil ihm – aber auch allen seinen Kollegen – plötzlich Prämien vorbehalten wurden, die viele Jahre lang ausbezahlt worden sind. Martin H. bekam nun auch in der zweiten Instanz recht. Und die Verkehrsbetriebe akzeptieren auf „Krone“-Anfrage das Urteil.