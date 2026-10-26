Schock im Volleyball-Derby! „Das ist indiskutabel“

„Eine Klasse besser“

Die Bleiburger fanden im zweiten Satz zurück in die Spur, fertigten die Klagenfurter dann mit 25:15, 25:16 und 25:18 ab. „Wir waren im Angriff weit überlegen, zumindest eine Klasse besser. Wir werden noch mehr Sätze und auch Spiele verlieren – wir müssen daraus lernen, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Zum Glück ist nicht mehr passiert“, so Micheu, dessen Truppe in der Tabelle Ried überholte.