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Schock im Volleyball-Derby! „Das ist indiskutabel“

Sport-Mix
26.10.2026 21:58
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Die Volleyballer von Aich/Dob gewannen das Derby gegen VBK Klagenfurt mit 3:1. Dabei hatte das Heimteam den klar stärkeren Gegner früh geschockt. . .

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Bumm! Nach dem ersten Satz im Volleyball-Derby zwischen VBK Klagenfurt und Aich stand Martin Micheu, Manager der Gäste, plötzlich ratlos im Klagenfurter Sportpark! Denn sein Team hatte mit einem 23:25 ausgerechnet gegen den Lokalrivalen den ersten Satzverlust der noch jungen Saison eingesteckt. „Das kommentiere ich nicht, das war indiskutabel. Wir haben sechs Fehler hintereinander gemacht, ihnen den Satz geschenkt“, meinte Micheu.

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Nach über vier Jahren wieder ein Satzgewinn
Es war überhaupt das erste Mal seit März 2022 (!), dass die Klagenfurter daheim einen Satz gegen das übermächtige Aich im Derby gewinnen konnten. In Bleiburg war das im Jänner 2025 einmal gelungen.

„Sie haben uns ein bisschen unterschätzt, sind nicht mit ihrer Grund-Sechs gestartet. Es war lässig, dass wir die Chance genutzt haben“, war Kapitän Simon Frühbauer trotz des später klaren Endstandes von 1:3 happy. „Nachdem sie gewechselt hatten, waren wir leider nicht mutig genug. Das Endergebnis zeigt den Unterschied.“

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„Eine Klasse besser“
Die Bleiburger fanden im zweiten Satz zurück in die Spur, fertigten die Klagenfurter dann mit 25:15, 25:16 und 25:18 ab. „Wir waren im Angriff weit überlegen, zumindest eine Klasse besser. Wir werden noch mehr Sätze und auch Spiele verlieren – wir müssen daraus lernen, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Zum Glück ist nicht mehr passiert“, so Micheu, dessen Truppe in der Tabelle Ried überholte.

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