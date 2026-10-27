Trüber Start, dann zeigt sich die Sonne wieder

Der Dienstag startet in Österreich zunächst recht unterschiedlich. Während sich im Westen bereits in der Früh die Sonne zeigt, halten sich vor allem im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken Nebel und Hochnebel. Von Oberösterreich bis Kärnten bleibt es anfangs ebenfalls länger bewölkt, vereinzelt kann es hier sogar ein wenig regnen.