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Nebel und Wolken

Trüber Start, dann zeigt sich die Sonne wieder

Wetter
27.10.2026 05:00
Zwar beginnt der Dienstag vielerorts mit Wolken, Nebel und Hochnebel, doch im Tagesverlauf setzt ...
Zwar beginnt der Dienstag vielerorts mit Wolken, Nebel und Hochnebel, doch im Tagesverlauf setzt sich zunehmend die Sonne durch.(Bild: sonyachny - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Nationalfeiertag zeigt sich der Herbst in Österreich wieder von seiner freundlicheren Seite. Zwar beginnt der Dienstag vielerorts mit Wolken, Nebel und Hochnebel, doch im Tagesverlauf setzt sich zunehmend die Sonne durch. Besonders im Westen wird es überraschend mild. Zur Wochenmitte kündigt sich allerdings bereits die nächste Wetteränderung an.

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Der Dienstag startet in Österreich zunächst recht unterschiedlich. Während sich im Westen bereits in der Früh die Sonne zeigt, halten sich vor allem im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken Nebel und Hochnebel. Von Oberösterreich bis Kärnten bleibt es anfangs ebenfalls länger bewölkt, vereinzelt kann es hier sogar ein wenig regnen.

Sonne setzt sich immer häufiger durch
Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken jedoch zunehmend auf. Besonders am Nachmittag darf sich ein Großteil des Landes über freundliches Herbstwetter und längere sonnige Phasen freuen. Der Wind bleibt dabei überwiegend schwach.

Auch die Temperaturen können sich sehen lassen: Von Salzburg ostwärts erreichen die Höchstwerte meist zehn bis 15 Grad. Deutlich wärmer wird es hingegen in Tirol und Vorarlberg, wo das Thermometer stellenweise sogar auf bis zu 20 Grad klettern kann.

Am Mittwoch wird es wieder unbeständiger
Lange hält das freundliche Wetter allerdings nicht überall an. Bereits am Mittwoch ziehen von Westen her dichtere Wolken auf, die im Tagesverlauf verbreitet Regen bringen. Besonders entlang der Alpennordseite wird es zunehmend nass. Die Schneefallgrenze sinkt gegen Abend auf rund 1700 bis 2000 Meter.

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Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Nach anfänglichen Wolken und einzelnen Regentropfen zeigt sich zunehmend die Sonne. Die Temperaturen erreichen dabei 9 bis 15 Grad.

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