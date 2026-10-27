Großes Kandidaten-Raten im Poker um die Hofburg

Prominente Namen gehandelt

Auch das restliche Starterfeld bleibt unklar. Bei der SPÖ ist fraglich, ob Gerhard Zeiler, Doris Bures, oder Kärntens Ex-Landeschef Peter Kaiser Ambitionen zeigen. Die frühere grüne Justizministerin Alma Zadić ließ einen Antritt im „Standard“-Podcast „Inside Austria“ offen. Man habe darüber „noch nicht gesprochen“. Ein Nein klingt anders. Bei den NEOS steht nur fest, wer nicht antritt: Irmgard Griss will kein zweites Mal. Bei Ex-Parteichef Matthias Strolz ist die Tür zumindest nicht zu. Und die ÖVP? Gehandelt werden neben Othmar Karas und Salzburgs Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer auch Ex-Außenminister wie Alexander Schallenberg und Ursula Plassnik sowie ÖFB-Präsident Josef Pröll.