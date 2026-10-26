Toto Wolff: „Das war die Fahrt eines Champions“

Der WM-Titel der Formel 1 für Kimi Antonelli ist jetzt schon zum Greifen nahe. Seine Konkurrenten scherzten in Texas schon über eine mögliche Weltmeister-Party in Mexiko. Toto Wolff war von seinem Schützling einmal mehr begeistert.
Nur noch zwei Punkte ist der WM-Titel der Formel 1 für Kimi Antonelli entfernt. Nach seinem neunten Saisonsieg in Austin reicht dem 20-jährigen Italiener in den letzten fünf Rennen ein einziger neunter Platz, um sich endgültig zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. „Das war wirklich die Fahrt eines Champions, der noch kein Champion ist“, war Mercedes-Teamchef Toto Wolff stolz auf seinen Schützling, der am Sonntag aus Poleposition ein fehlerfreies Rennen abgeliefert hat.
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