Erster Derby-Heimsieg seit viereinhalb Jahren

Foulelfmeter zum Sieg

Fürs erste Highlight im Lungau-Revierduell sorgte St. Michael. Manuel Ferner traf nach Ecke zur Führung (30.). Kurz vor Seitenwechsel schlugen die Jungs aus der Bezirkshauptstadt aber zurück: Moser wurde in die Tiefe geschickt, seine Flanke verwertete Regisseur Andi Jäger mit Köpfchen (40.). Dem hatten die Gastgeber aber etwas entgegenzusetzen. Nach einer Stunde ließ Felix Pfeifenberger die Michaeler per Foulelfmeter jubeln. „Danach war es zach, aber am Ende haben wir hochverdient gewonnen“, befand Marktl, der zuletzt vom Interims- zum Cheftrainer auf Dauer befördert wurde.