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Erster Derby-Heimsieg seit viereinhalb Jahren

Salzburg
27.10.2026 05:00
Diesmal kamen 1200 Zuschauer zum Lungau-Derby der 1. Landesliga
Diesmal kamen 1200 Zuschauer zum Lungau-Derby der 1. Landesliga(Bild: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SALZBURGER UNTERHAUS)
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Von krone Sport

Schon beim Frühjahrsduell war die Hütte rappelvoll. Doch die 1200 Zuschauer, die am Sonntag zum Duell zwischen St. Michael und Tamsweg in der 1. Landesliga kamen, sollten auch diesmal ihr Kommen nicht bereuen. Sie sahen den ersten Heimsieg seit April 2022.

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Der Stolz schwang mit, als der siegreiche St. Michael-Trainer Gebhard Marktl im Anschluss ans Lungau-Derby meinte: „Ich habe gerade mit unserem Kassier gesprochen. Es waren 900 Zahlende und dazu unsere knapp 300 Dauerkarten-Besitzer da.“ Aus Sicht der Heimischen gelang die Revanche für die 0:2-Niederlage im Frühjahr. Mit dem knappen 2:1-Sieg sicherten sich die Hausherren bei frostigen 4 Grad Celsius wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegszone der 1. Landesliga. Zuletzt hatte es im Derby vor viereinhalb Jahren einen Heim-Dreier zu bestaunen gegeben.

Foulelfmeter zum Sieg
Fürs erste Highlight im Lungau-Revierduell sorgte St. Michael. Manuel Ferner traf nach Ecke zur Führung (30.). Kurz vor Seitenwechsel schlugen die Jungs aus der Bezirkshauptstadt aber zurück: Moser wurde in die Tiefe geschickt, seine Flanke verwertete Regisseur Andi Jäger mit Köpfchen (40.). Dem hatten die Gastgeber aber etwas entgegenzusetzen. Nach einer Stunde ließ Felix Pfeifenberger die Michaeler per Foulelfmeter jubeln. „Danach war es zach, aber am Ende haben wir hochverdient gewonnen“, befand Marktl, der zuletzt vom Interims- zum Cheftrainer auf Dauer befördert wurde.

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Freilich benötigten seine Mannen auch Glück. Einmal schrillte im eigenen Sechzehner der Elfer-Alarm, die Pfeife von Schiedsrichter Posch blieb aber stumm. Zudem gelang Moser noch der vermeintliche Ausgleich, wurde aber abseitsbedingt aberkannt. Und weil aller guten Dinge sind, klopfte Karadeniz noch am Tor-Aluminium an. St. Michael verschaffte sich mit dem 2:1 Luft im Kampf gegen den Keller. Tamsweg hat indes bereits am Samstag gegen den punktgleichen Vorletzten Koppl die Chance, es dem Rivalen nachzumachen.

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