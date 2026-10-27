Wie Radarstrafe ein Tempolimit ausbremsen könnte

Beschwerde gegen Strafe

Doch jetzt muss sich der Verfassungsgerichtshof mit dieser Verordnung befassen. Denn ein Autofahrer war am Heiligen Abend des Vorjahres bei Vösendorf mit 90 km/h in der 80er-Zone geblitzt worden. Gegen die Strafe erhob er Beschwerde. Sein Argument: Das Tempolimit sei nicht ausreichend begründet. Der Fall landete beim Landesverwaltungsgericht. Dort fand man tatsächlich ein Haar in der Paragrafensuppe: Die Tempo-80-Zone reiche über den im Lärmgutachten ermittelten Abschnitt hinaus.