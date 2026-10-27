„Wunderschön – aber für mich ziemlich kalt“

„Krone“: Carlos, die österreichischen Tennis-Fans sind froh, Sie in Wien begrüßen zu dürfen. Wie gefällt es Ihnen hier?

Carlos Alcaraz: Ich habe ja noch nicht so viel gesehen, aber ich bin schon durch das Stadtzentrum gegangen, war auch in der Oper. Und von dem, was ich gesehen habe, ist es eine wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall eine Reise wert. Nur ist es hier ziemlich kalt für mich.