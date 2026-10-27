„Wunderschön – aber für mich ziemlich kalt“

Nach fünf Jahren Pause spielt Tennisstar Carlos Alcaraz zum zweiten Mal beim Klassiker in der Wiener Stadthalle. Kein Spieler der Geschichte hatte in jüngerem Alter den Karriere-Grand-Slam geschafft, keiner mit 22 bereits sieben Major-Titel gewonnen. Bei den Erste Bank Open nahm der mittlerweile 23-Jährige sich Zeit für ein kurzes Interview mit der „Krone“.
„Krone“: Carlos, die österreichischen Tennis-Fans sind froh, Sie in Wien begrüßen zu dürfen. Wie gefällt es Ihnen hier?
Carlos Alcaraz: Ich habe ja noch nicht so viel gesehen, aber ich bin schon durch das Stadtzentrum gegangen, war auch in der Oper. Und von dem, was ich gesehen habe, ist es eine wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall eine Reise wert. Nur ist es hier ziemlich kalt für mich.
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