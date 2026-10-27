Salzburg hat diesen Spieler dringend gebraucht

„Äußerst untypisch“ – mit diesen Worten ließ sich Salzburgs Verpflichtung von Haris Tabaković im vergangenen Sommer beschreiben. Mit 32 Jahren passte der Bosnier gar nicht ins bisherige Beuteschema der Bullen. Mit seinem Dreierpack lieferte er einmal mehr eindrucksvoll Argumente für seine Verpflichtung. Gerade einmal drei Schüsse benötigte „TORbaković“ für seinen umjubelten Dreierpack. Einen derart effizienten Torjäger hat Salzburg in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst!