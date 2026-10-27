Salzburg hat diesen Spieler dringend gebraucht

Mit einem Dreierpack unterstrich Haris Tabaković wieder einmal, warum Red Bull Salzburg ihn im Sommer verpflichtet hatte. An der Spitze seines Könnens ist der Knipser, der mit weiteren Fähigkeiten glänzt, aber noch nicht angekommen. Ein Kommentar aus der Sportredaktion.
„Äußerst untypisch“ – mit diesen Worten ließ sich Salzburgs Verpflichtung von Haris Tabaković im vergangenen Sommer beschreiben. Mit 32 Jahren passte der Bosnier gar nicht ins bisherige Beuteschema der Bullen. Mit seinem Dreierpack lieferte er einmal mehr eindrucksvoll Argumente für seine Verpflichtung. Gerade einmal drei Schüsse benötigte „TORbaković“ für seinen umjubelten Dreierpack. Einen derart effizienten Torjäger hat Salzburg in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst!
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