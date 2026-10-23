Pensionistin (75) wurde monatelang online betrogen

Um glaubhaft zu bleiben, wurden von der falschen Investitionsplattform sogar 2000 Euro an die 75-Jährige überwiesen. Als diese jedoch den Rest ihrer Gewinne verlangte, wurden angebliche Gebühren fällig. Für diese nahm die Pensionistin einen Kredit in der Höhe von 19.800 Euro auf – und sendete das Geld wieder per Kurier an die Betrügerin.