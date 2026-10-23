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Gold und Geld weg

Pensionistin (75) wurde monatelang online betrogen

Salzburg
23.10.2026 19:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Überweisungen, verkauftes Gold und Geldbeträge mittels Kurier: Seit April zahlte eine 75-jährige Salzburgerin immer wieder Geld an eine falsche Online-Investitionsplattform. Nun stellte sich heraus, dass hinter dem Betrug eine 71-jährige Oberösterreicherin steckt, die jetzt angezeigt wurde. 

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Eine verlockende Online-Werbung richtete massiven finanziellen Schaden bei einer 75-jährigen Salzburgerin an. Sie entdeckte die Annonce für eine Online-Investitionsplattform im April 2026 – und glaubte an die versprochenen hohen Renditen. 

Also begann die 75-Jährige, Geld auf ein extra eingerichtetes Konto einzuzahlen. Als dort vermeintliche Gewinne angezeigt wurden, fasste die Salzburgerin noch mehr Vertrauen und verkaufte sogar ihre Goldbarren. Das Geld gab sie einem Kurier, der es der Betrügerin zustellte. 

Um glaubhaft zu bleiben, wurden von der falschen Investitionsplattform sogar 2000 Euro an die 75-Jährige überwiesen. Als diese jedoch den Rest ihrer Gewinne verlangte, wurden angebliche Gebühren fällig. Für diese nahm die Pensionistin einen Kredit in der Höhe von 19.800 Euro auf – und sendete das Geld wieder per Kurier an die Betrügerin.

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Wie sich nun herausstellte, dürfte hinter dem Betrug eine 71-jährige Oberösterreicherin stecken. Sie wurde bei der Staatsanwalt angezeigt. Die Salzburgerin verlor insgesamt 27.000 Euro.

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