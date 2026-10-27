„Freue mich immer noch wie ein kleines Kind!“

Bernhard Zimmermann trifft Dienstag im Achtelfinale des ÖFB-Cups mit der Vienna auf „sein“ Rapid. Im Erfolgsfall wird gejubelt, aber nicht so ausgelassen, wie man es bei ihm schon erlebte. Die Grünen kommen als klarer Favorit zum Fußballfest auf die Hohe Warte, das mit 6200 Fans ausverkauft ist.
Bis heute ziert einer seiner Jubelsprünge die Mauern im „St. Hanappi“. Berni Zimmermann war nur zwei Jahre Rapidler, hat aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Neben dreizehn Treffern nicht zuletzt auch wegen seiner Freudentänze im Nachgang. Am Dienstag prallt der Knipser mit der Vienna im Cup nach über zwei Jahren wieder auf die alte Liebe. Spoiler: Berni ist älter und reifer, aber nicht weniger euphorisch geworden.
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