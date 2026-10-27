„Freue mich immer noch wie ein kleines Kind!“

Bis heute ziert einer seiner Jubelsprünge die Mauern im „St. Hanappi“. Berni Zimmermann war nur zwei Jahre Rapidler, hat aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Neben dreizehn Treffern nicht zuletzt auch wegen seiner Freudentänze im Nachgang. Am Dienstag prallt der Knipser mit der Vienna im Cup nach über zwei Jahren wieder auf die alte Liebe. Spoiler: Berni ist älter und reifer, aber nicht weniger euphorisch geworden.