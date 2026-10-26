Dieser Hof ist ein Paradies für Tier und Mensch

Angekommen mitten im Paradies! 220 Bewohner fühlen sich in Pribelsdorf pudelwohl. Hier hat die Natur ihren Zauber verstreut. Beim Besuch der „Krone“ begrüßen die Nikolauskirche (1106), ein Beach-Volleyballplatz, errichtet von der Dorfgemeinschaft, rundum grasende Pferde. Im Herzen der Oase wohnt Salamikönig Stefan Pototschnig: „Unser idyllischer Ort ist seliges Paradies für Tier und Mensch.“ Seit 30 Jahren lebt er hier. Seine preisgekrönte Jauntaler Salami ist: „Produkt des Ursprungs.“