Frau flüchtet in Wien barfuß vor bewaffnetem „Ex“

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in Wien-Landstraße. Auslöser der heftigen Auseinandersetzung dürfte das Ende der Beziehung gewesen sein. Zunächst ging der 33-Jährige laut Polizei plötzlich auf seine Ex-Partnerin los. Er würgte die Frau, schlug mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer auf das Bett.