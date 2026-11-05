Frau flüchtet in Wien barfuß vor bewaffnetem „Ex“

Ein Albtraum für eine 31-jährige Frau in Wien: Weil sie die Beziehung beendet hatte, soll ihr Ex-Partner völlig ausgerastet sein. Der 33-Jährige attackierte die Frau körperlich, würgte sie und bedrohte sie schließlich sogar mit dem Umbringen – und das mit einem Messer.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in Wien-Landstraße. Auslöser der heftigen Auseinandersetzung dürfte das Ende der Beziehung gewesen sein. Zunächst ging der 33-Jährige laut Polizei plötzlich auf seine Ex-Partnerin los. Er würgte die Frau, schlug mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer auf das Bett.
Mann griff plötzlich zu Messer
Der 31-Jährigen gelang schließlich die Flucht in ein anderes Zimmer. Doch damit war die Gefahr noch nicht gebannt: Der Mann griff zu einem Messer und drohte, sie umzubringen.
In ihrer Verzweiflung gelang es der Frau schließlich, aus der Wohnung zu flüchten. Ohne Schuhe lief sie zur nächstgelegenen Polizeiinspektion und alarmierte die Beamten.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die Polizisten reagierten rasch: Der 33-Jährige konnte noch in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Frau erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesichtsbereich.
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