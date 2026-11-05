Demo-Gewalt „Ergebnis von Wahl radikaler Parteien“

Die CDU steckt in einer schwierigen Phase, die AfD liegt in Umfragen teilweise vor der Union – und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein wird als möglicher Nachfolger von Kanzler Friedrich Merz gehandelt. Bei krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann in „Message Macht Medien“ spricht er über den Vertrauensverlust der politischen Mitte, Migration und die Fehler der vergangenen Jahre. Er fordert, stärker um AfD-Wähler zu werben, kritisiert den Atomausstieg und warnt vor einem Erstarken radikaler Parteien. Mit Blick auf Frankreich sagt er: Dort könne man sehen, wohin das führe – bis hin zu brennenden Straßen.