Bianca Censori schockt mit irrem XXL-Dekolleté

Hui, was für ein Look! Bei der Yeezy-Show ihres Ehemannes Kanye West in Los Angeles zog Bianca Censori eindeutig alle Blicke auf sich. Die Australierin steckte nämlich in einem hautengen Einteiler mit Reißverschluss, den sie fast bis zum Anschlag offenstehen hatte. Und zeigte ein Dekolleté, bei dem man einfach hinschauen musste.