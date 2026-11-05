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Bianca Censori schockt mit irrem XXL-Dekolleté

Star-Style
05.11.2026 11:37
North West und Bianca Censori sorgten mit ihren Styles bei der Yeezy-Show von Kanye West in Los ...
North West und Bianca Censori sorgten mit ihren Styles bei der Yeezy-Show von Kanye West in Los Angeles für Aufsehen.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hui, was für ein Look! Bei der Yeezy-Show ihres Ehemannes Kanye West in Los Angeles zog Bianca Censori eindeutig alle Blicke auf sich. Die Australierin steckte nämlich in einem hautengen Einteiler mit Reißverschluss, den sie fast bis zum Anschlag offenstehen hatte. Und zeigte ein Dekolleté, bei dem man einfach hinschauen musste.

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Dass Bianca Censori sich gerne in freizügigen Looks in Szene setzt, ist längst bekannt. Doch bei der Fashion Show ihres Ehemannes setzte die West-Gattin jetzt noch eins drauf.

Zipp bis fast zum Schritt offen
Die 31-Jährige steckte nämlich in einem beigen Jumpsuit, der sich wie eine zweite Haut um ihre Kurven legte. Hingucker: Ein Zipp, der von oben bis in Censoris Schritt reichte. Und fast so weit hatte sie diesen auch aufgezogen.

Bianca Censori war in diesem Outfit ein echter Hingucker.
Bianca Censori war in diesem Outfit ein echter Hingucker.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)
Die Ehefrau von Kayne West setzte auf einen hautengen Jumpsuit und ein Dekolleté, das man nicht ...
Die Ehefrau von Kayne West setzte auf einen hautengen Jumpsuit und ein Dekolleté, das man nicht übersehen konnte.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

Was die erstaunten Gäste der Yeezy-Show zu sehen bekamen? Sehr viel nackte Haut und ein Dekolleté, das man einfach nicht übersehen konnte! 

Zu dem Einteiler kombinierte Censori schließlich farblich abgestimmte Schnürstiefel mit Absatz, ihre dunkle Mähne trug sie im 70ies-Style geföhnt. 

Bianca Censori kuschelte sich in der Front Row an Quenlin Blackwell.
Bianca Censori kuschelte sich in der Front Row an Quenlin Blackwell.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

North ließ sich Augenbrauen bleichen
Doch nicht nur Censoris irres XXL-Dekolleté sorgte an diesem Abend für eine Überraschung, sondern auch ihre Begleitung. Die Ehefrau des Skandalrappers posierte nämlich unter anderem mit Wests Tochter North, die der Rapper mit Reality-Star Kim Kardashian hat.

Und während Stiefmama Bianca nicht mit ihren Reizen geizte, setzte die 13-Jährige eher auf einen Gothic-Style und hüllte sich in ein schwarzes, langes Kleid, über das sie einen schwarzen Mantel gezogen hatte. 

Kanye West posierte stolz mit seinen Kindern North, Saint, Chicago und Psalm.
Kanye West posierte stolz mit seinen Kindern North, Saint, Chicago und Psalm.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

Blickfang waren aber ohnehin ihre Schlumpf-blaue Mähne, die gebleichten Augenbrauen sowie die hellblauen Kontaktlinsen. Die Wangen-Piercings, die North ebenfalls präsentierte, sind allerdings nicht gestochen, sondern nur angeklebt, wie unlängst verriet.

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Kanye West durfte sich aber nicht nur über den Besuch von seiner Ältesten North freuen: Auch seine Kinder Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) waren gekommen, um ihren Papa zuzujubeln.

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