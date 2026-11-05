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Drei Beamte verletzt

Polizeiauto prallt nach Kollision gegen Plakatwand

Wien
05.11.2026 11:44
Drei Polizeibeamte wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).
Drei Polizeibeamte wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwerwiegende Folgen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Wiener Bezirk Penzing gehabt. Ein Polizeiauto im Einsatz fuhr mit Blaulicht und Folgetonhorn in eine Kreuzung ein, die Lenkerin eines Pkw konnte jedoch nicht mehr bremsen. Es kam zur Kollision.

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Gegen 18 Uhr spielte sich der Unfall auf der Kreuzung Reinlgasse/Fenzlgasse ab. Die 61-jährige Lenkerin wollte an der Kreuzung nach links einbiegen, zeitgleich näherte sich das Polizeiauto im Einsatz, das von einer 24-Jährigen gelenkt wurde. Die Polizistin wollte Richtung Linzer Straße fahren.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dieser war so gewaltig, dass das Polizeifahrzeug nach links von der Straße abkam, zunächst gegen einen Müllcontainer und danach gegen eine Plakatwand prallte. 

Drei Polizisten im Krankenhaus
Insgesamt wurden drei Polizisten verletzt. „Sie wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht“, so Polizeisprecherin Irina Steirer.

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