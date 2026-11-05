Polizeiauto prallt nach Kollision gegen Plakatwand

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dieser war so gewaltig, dass das Polizeifahrzeug nach links von der Straße abkam, zunächst gegen einen Müllcontainer und danach gegen eine Plakatwand prallte.

Drei Polizisten im Krankenhaus

Insgesamt wurden drei Polizisten verletzt. „Sie wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht“, so Polizeisprecherin Irina Steirer.