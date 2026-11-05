Polizeiauto prallt nach Kollision gegen Plakatwand

Schwerwiegende Folgen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Wiener Bezirk Penzing gehabt. Ein Polizeiauto im Einsatz fuhr mit Blaulicht und Folgetonhorn in eine Kreuzung ein, die Lenkerin eines Pkw konnte jedoch nicht mehr bremsen. Es kam zur Kollision.
Gegen 18 Uhr spielte sich der Unfall auf der Kreuzung Reinlgasse/Fenzlgasse ab. Die 61-jährige Lenkerin wollte an der Kreuzung nach links einbiegen, zeitgleich näherte sich das Polizeiauto im Einsatz, das von einer 24-Jährigen gelenkt wurde. Die Polizistin wollte Richtung Linzer Straße fahren.
Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dieser war so gewaltig, dass das Polizeifahrzeug nach links von der Straße abkam, zunächst gegen einen Müllcontainer und danach gegen eine Plakatwand prallte.
Drei Polizisten im Krankenhaus
Insgesamt wurden drei Polizisten verletzt. „Sie wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht“, so Polizeisprecherin Irina Steirer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.