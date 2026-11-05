Kult-Stürmer ist zurück! Klopp verkündet DFB-Kader

DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Partien verkündet. Dieses Mal nominiert der Star-Coach deutlich weniger Akteure, als noch bei seiner Premiere im September. Dafür kehrt mit Niclas Füllkrug ein Kult-Stürmer ins Nationalteam zurück.
Hier der DFB-Kader:
Füllkrug, der sowohl bei West Ham, als auch bei Milan in eine sportliche Krise gestürzt war, blüht seit seiner Rückkehr nach Bremen wieder auf. Der 33-Jährige führt aktuell mit neun Treffern die Torschützenliste in der deutschen Bundesliga an. Jetzt soll er auch im DFB-Team für die nötigen Tore sorgen.
Und die sind auch bitter nötig. Denn der Auftakt in die Nations League ist für die Deutschen nicht nach Plan verlaufen. Derzeit liegt man nach vier von sechs Spieltagen in Gruppe A2 nur auf dem dritten Rang. Gegen Serbien und die Niederlande müssen deshalb eigentlich zwei Siege eingefahren werden.
Überraschung um Youngsters
Im Gegensatz zu seiner ersten Kader-Bekanntgabe nominierte Klopp dieses Mal keinen XXL-Kader mit 44 Spielern und setzt stattdessen auf eine kompaktere Auswahl. Darunter mit den beiden Youngsters Finn Jeltsch (20/Stuttgart) und Wael Mohya (17/Mönchengladbach).
Mit dabei sind dieses Mal zudem auch Köln-Youngster Said El Mala und Brajan Gruda von RB Leipzig. Verzichten muss Klopp unterdessen etwa auf die verletzten Bayern-Stars Jamal Musiala und Serge Gnabry.
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