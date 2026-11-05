Hubschrauber stürzte vor Miami ins Meer – 1 Toter

Wiederbelebungsversuch bei Piloten scheiterte

Zwei verletzte Männer konnten von Beamten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde aus dem Wasser gezogen werden. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in einen Hafen gebracht. Von dort wurden die beiden in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Ein Bootsfahrer, der sich in der Nähe der Absturzstelle befand, versuchte, ein weiteres Opfer wiederzubeleben, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Mann wurde ebenfalls an Land gebracht, musste jedoch später für tot erklärt werden. Bei dem Todesopfer soll es sich um den Piloten handeln.