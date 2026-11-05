Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück!

Doch Ronaldo, der nach Engagements bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin 2023 zu seinem jetzigen Club Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte, gab nicht auf. In der Qualifikation zur EM 2024 kam er zu seinem 197. Länderspieleinsatz und stellte damit einen Rekord auf. Zudem erzielte er in neun Qualifikationsspielen zehn Tore und wurde wieder zur festen Größe in der Mannschaft. Die Diskussionen über seinen Status und ob er diesem Team auch mit über 40 noch helfen kann, gingen dennoch weiter. Die WM 2026 endete mit einem Achtelfinal-Aus gegen den Nachbarn Spanien. Zu häufig blieben die Portugiesen mit Ronaldo bei großen Turnieren unter ihren Möglichkeiten.