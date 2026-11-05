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Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück!

Fußball International
05.11.2026 11:41
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FILIPE AMORIM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat seine Karriere im portugiesischen Nationalteam mit einem emotionalen Video beendet. Gut einen Monat nach dem Eklat um seine Abreise aus dem Camp der Nationalmannschaft gab der 41-jährige Stürmer am Donnerstag seinen endgültigen Abschied bekannt. „An die Menschen Portugals: Der Tag ist für mich gekommen, das Trikot unseres Nationalteams mit der Nummer 7 zurückzugeben“, sagte Ronaldo, untermalt von Musik zu Bildern seiner langen Laufbahn.

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In 234 Länderspielen für Portugal erzielte er 146 Tore: Das sind nur zwei Rekordmarken in seiner mehr als 20-jährigen Nationalmannschaftskarriere. „23 Jahre lang hatte ich das Privileg und die Verantwortung, es zu tragen, es zu verteidigen und es in die Stadien der ganzen Welt zu bringen“, erklärte Ronaldo. Damit endet die nächste Auswahl-Karriere eines Superstars, der den Weltfußball über zwei Jahrzehnte geprägt hat. Zuletzt hatte sein einstiger Erzrivale Lionel Messi den Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft gefeiert.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war Ronaldos sechste. Auch das ist ein Rekord, den er sich mit Messi und dem Mexikaner Guillermo Ochoa teilt. Elfmal traf Ronaldo in 27 WM-Spielen, zum Gewinn des goldenen Pokals reichte es nie. Der EM-Titel 2016 und die beiden Nations-League-Triumphe 2019 und 2025 waren seine größten Erfolge mit der Nationalmannschaft.

Glanzloses Ende
Überschattet wird die lange Ära seit seinem Debüt für Portugal am 20. August 2003 aber von ihrem unrühmlichen Ende: Weil Ronaldo beim Nations-League-Spiel in Norwegen (2:1) nicht zum Einsatz kam und auch vier Tage später gegen Dänemark nur auf der Bank sitzen sollte, verließ er Ende September über Nacht das Teamquartier in Kopenhagen. Ein Eklat zwischen ihm und dem neuen Trainer Jorge Jesus, der sich nicht mehr reparieren ließ.

Der Trainer beim ersten Länderspiel des damals 18-jährigen Ronaldo hieß noch Luiz Felipe Scolari. Der wechselte ihn beim 1:0 gegen Kasachstan in der Halbzeitpause für Portugals damaligen Superstar Luis Figo ein. Die EM 2004 im eigenen Land war Ronaldos erstes großes Turnier und endete mit einer sensationellen Endspiel-Niederlage gegen den Außenseiter Griechenland mit dem deutschen Trainer Otto Rehhagel. 

Zwölf Jahre später erlebte Ronaldo seinen Höhepunkt im Nationalteam. Portugal wurde durch ein 1:0 nach Verlängerung in Paris gegen Frankreich Europameister und holte seinen ersten großen Titel. Dabei hatte das Team in der Gruppenphase kein Spiel gewonnen. Ronaldo musste im Endspiel bereits nach 25 Minuten verletzt ausgewechselt werden. EM-Rekordmann ist er mit 30 Spielen und 14 Toren natürlich auch.

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Kritik bei WM 2022
Bei der WM 2022 schien die Zeit Ronaldos in der Selecao das Quinas bereits beendet zu sein. Nach schwachen Leistungen in der Gruppenphase und einer Niederlage gegen Südkorea wurde der Star aus der Startelf genommen. Sowohl beim 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz, bei der der für Ronaldo spielende Goncalo Ramos drei Tore erzielte, als auch beim 0:1 gegen Marokko im Viertelfinale wurde der Ex-Profi von Real Madrid und Manchester United nur eingewechselt.

Doch Ronaldo, der nach Engagements bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin 2023 zu seinem jetzigen Club Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte, gab nicht auf. In der Qualifikation zur EM 2024 kam er zu seinem 197. Länderspieleinsatz und stellte damit einen Rekord auf. Zudem erzielte er in neun Qualifikationsspielen zehn Tore und wurde wieder zur festen Größe in der Mannschaft. Die Diskussionen über seinen Status und ob er diesem Team auch mit über 40 noch helfen kann, gingen dennoch weiter. Die WM 2026 endete mit einem Achtelfinal-Aus gegen den Nachbarn Spanien. Zu häufig blieben die Portugiesen mit Ronaldo bei großen Turnieren unter ihren Möglichkeiten.

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