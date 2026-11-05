Österreich lässt 450 Millionen „auf Straße liegen“

Der Transitverkehr auf der Brennerautobahn, die vielen Lkw, die im Donaukorridor von Ost nach West donnern, die Pyhrnautobahn südlich von Graz und die Südosttangente: „Das hat Auswirkungen auf Anrainerinnen und Anrainer, auf das Klima und die Umwelt vor Ort“, sagt Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl bei einer Pressekonferenz in Tirol. Wenn es nach ihr geht, soll sich das ändern: Die AK bringt das Dauerthema Lkw-Maut wieder aufs Tapet und setzt sich für höhere Tarife ein.