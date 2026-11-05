Einsatz mit chemischen Stoffen: Cobra übt Zugriff

Verängstigendes Ausgangsszenario: Terrorverdächtige basteln in einer Wohnung an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Mithilfe einer Sprengvorrichtung wollen die Täter eine höchst giftige Säure freisetzen. Doch die Elitebeamten des Einsatzkommandos Cobra, Außenstelle Kärnten, stürmen mit ihrer Spezialausrüstung die „Werkstatt“ und machen ihnen rechtzeitig einen Strich durch die Rechnung.