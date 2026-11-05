Extrem seltener Vogel in Vorarlberg gesichtet

Arbeit an einem Combeack

Seit 2002 arbeitet das Waldrappteam mit Partnern aus mehreren Ländern daran, den Vogel nach Europa zurückzubringen. Junge Waldrappe werden von menschlichen „Ziehmüttern“ aufgezogen. Danach folgen sie ihnen hinter einem Ultraleichtflugzeug ins Winterquartier. Lange ging diese Reise in die Toskana, inzwischen auch nach Andalusien. Haben die Vögel die Route einmal gelernt, finden sie den Weg danach selbst. Heute gibt es wieder Brutkolonien in Überlingen, im bayerischen Burghausen und in Kuchl in Salzburg. Die Tiere tragen einen GPS-Sender, sodass das Team ihre Reise genau mitverfolgen kann, auch den Abstecher nach Schlins. Die größten Gefahren für die Waldrappe sind übrigens Wilderei und ungesicherte Strommasten. Auch in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich leben einige Tiere – allerdings eingezäunt.