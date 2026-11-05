Kronprinzessin Victoria: Rätsel um ihren Ehering

Kronprinzessin Victoria (49) sorgt international mit ihren Ringen für Schlagzeilen und Spekulationen! Legt sie ihren Ehering und Verlobungsring etwa ab, wenn sie sauer auf ihren Ehemann, Prinz Daniel (53), ist? Oder steckt doch etwas anderes dahinter?
Seit Jahren zeigt sich die schwedische Kronprinzessin Victoria bei öffentlichen Terminen ohne ihre kostbaren Schmuckstücke. Und immer wieder sorgt das wilde Gerüchte um ihre Ehe.
Umso genauer wurde jetzt hingeschaut, als sie am 22. Oktober 2026 beim Besuch des Södersjukhuset, dem größten Krankenhaus in Stockholm, plötzlich wieder beide Ringe trug.
Schwedisches Magazin enthüllt Erklärung
Schwedische Medien lieferten nun auch eine Erklärung für das Schmuck-Rätsel. Mit ihrer Liebe zu ihrem Mann hat es jedenfalls nichts zu tun! Wie das schwedische Magazin „Svensk Damtidning“ berichtet, leidet die künftige Königin an einer Kontaktallergie. Victorias Haut soll empfindlich auf Metalle reagieren.
Besonders bei hohen Temperaturen können schmerzhafte Hautreizungen entstehen. Eine offizielle Bestätigung des Palastes gibt es allerdings nicht.
Eine besondere Liebe und Hochzeit
Victoria und Daniel gelten als royales Traumpaar, das sich seine Liebe hart erkämpfen musste. Die beiden lernten sich 2001 kennen. Daniel Westling arbeitete damals als Fitnesstrainer und wurde Victorias persönlicher Trainer. Aus der Begegnung entwickelte sich eine Liebe, die nicht überall auf Begeisterung stieß.
Denn Daniel stammte nicht aus einer adeligen Familie und besonders Victorias Vater, König Carl XVI., musste erst davon überzeugt werden, dass seine Tochter einen Bürgerlichen heiraten darf.
Am 24. Februar 2009 verkündete das Paar schließlich seine Verlobung. Am 19. Juni 2010 folgte die große Traumhochzeit in Stockholm. Und aus der großen Liebe ist längst eine glückliche Familie geworden. Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10) machen das Familienglück perfekt. Estelle wurde am 23. Februar 2012 geboren, ihr kleiner Bruder Oscar am 2. März 2016.
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