Kronprinzessin Victoria: Rätsel um ihren Ehering

Am 24. Februar 2009 verkündete das Paar schließlich seine Verlobung. Am 19. Juni 2010 folgte die große Traumhochzeit in Stockholm. Und aus der großen Liebe ist längst eine glückliche Familie geworden. Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10) machen das Familienglück perfekt. Estelle wurde am 23. Februar 2012 geboren, ihr kleiner Bruder Oscar am 2. März 2016.