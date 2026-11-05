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Wings for Life World Run 2027: Anmeldung gestartet

Sport-Mix
05.11.2026 12:00
Am 10. Mai 2026 erfolgte die 13. Auflage des Wings for Life World Run! Der Flagship-Run (13.500 ...
Am 10. Mai 2026 erfolgte die 13. Auflage des Wings for Life World Run! Der Flagship-Run (13.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) in Wien war in nur fünf Tagen ausgebucht – Rekord.(Bild: Philip Platzer for Wings for Life World Run)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am 9. Mai 2027 findet der Wings for Life World Run weltweit statt. In Wien findet der Flagship Run erneut vor Schloss Schönbrunn statt. Für den Lauf stehen 13.500 Plätze bereit. Die Anmeldung wurde am (heutigen) Donnerstag um 12 Uhr gestartet. Heuer war das Event binnen fünf Tagen ausverkauft.

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Im Mittelpunkt steht der Einsatz für die Rückenmarksforschung. Eine Ziellinie gibt es nicht: 30 Minuten nach dem Start nimmt das Catcher Car die Verfolgung auf und holt Läufer, Geher und Rollstuhlfahrer ein. Mitlaufen kann man in Wien, bei einem der App Run Events in Österreich oder individuell per App. 

Tausende Läufer:innen und Zuschauer:innen waren beim Wings for Life World Run heuer in Wien mit ...
Tausende Läufer:innen und Zuschauer:innen waren beim Wings for Life World Run heuer in Wien mit dabei.(Bild: Philip Platzer for Wings for Life World Run)

Schönbrunn bleibt bis 2029 Startpunkt
Nach dem erfolgreichen Debüt 2026 bleibt Schönbrunn bis 2029 Schauplatz des Wiener Laufs. Event-Village, Startnummernausgabe und Rahmenprogramm finden wieder im Ehrenhof statt. Im Vorjahr waren unter anderem Andreas Goldberger, Anna Gasser, Thomas Morgenstern, Victoria Swarovski und Andreas Ulmer dabei.

Andi Goldberger, Nico Langmann und Co. nehmen alle für den guten Zweck teil.
Andi Goldberger, Nico Langmann und Co. nehmen alle für den guten Zweck teil.(Bild: Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run)

„Der Wings for Life World Run zeigt, was möglich ist, wenn Menschen weltweit für eine gemeinsame Vision zusammenkommen. Dieses weltweite Event macht deutlich, was Sport bewegen kann“, sagt Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group. „Wir freuen uns sehr, auch in den kommenden drei Jahren Partner dieses besonderen Laufs zu sein. Mit dem Start vor Schloss Schönbrunn und dem Wings for Life World Run Village im Ehrenhof schaffen wir erneut eine einzigartige Kulisse für dieses besondere Event. Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln und damit die Suche nach einer Heilung für Rückenmarksverletzungen voranzutreiben.“

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Rekord bei Österreichs App Runs
2026 wurden in Österreich 180 App Run Events organisiert – so viele wie noch nie. Weltweit nahmen 346.527 Menschen teil, darunter 81.539 in Österreich. Seit 2014 kamen beim Wings for Life World Run rund 70 Millionen Euro für die Forschung zusammen, 9,2 Millionen davon allein 2026. Startgelder und Spenden fließen zu 100 Prozent in Forschungsprojekte und klinische Studien.

Klaus Panholzer (re., CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group) und Anita Gerhardter ...
Klaus Panholzer (re., CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group) und Anita Gerhardter (Vorstandsvorsitzende der Wings for Life Stiftung)(Bild: Ulrich Aydt)

„Ich bin überwältigt, was wir mit dieser globalen Bewegung erreicht haben“, sagt Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende der Wings for Life Stiftung. „Jede Anmeldung hilft, klinische Studien und Forschungsprojekte zu finanzieren, die Betroffenen weltweit Hoffnung geben. Wir sind entschlossen, weiterzumachen – bis Querschnittslähmung heilbar ist.“ 

Alle Informationen unter www.wingsforlifeworldrun.com.

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