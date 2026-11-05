Wings for Life World Run 2027: Anmeldung gestartet

„Der Wings for Life World Run zeigt, was möglich ist, wenn Menschen weltweit für eine gemeinsame Vision zusammenkommen. Dieses weltweite Event macht deutlich, was Sport bewegen kann“, sagt Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group. „Wir freuen uns sehr, auch in den kommenden drei Jahren Partner dieses besonderen Laufs zu sein. Mit dem Start vor Schloss Schönbrunn und dem Wings for Life World Run Village im Ehrenhof schaffen wir erneut eine einzigartige Kulisse für dieses besondere Event. Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst viele Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln und damit die Suche nach einer Heilung für Rückenmarksverletzungen voranzutreiben.“