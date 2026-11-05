Bei Filmdreh in Wien: Mann bedrohte drei Personen!

Was als gewöhnlicher Drehtag begann, endete in einer heftigen Prügelei samt Messer-Drohung! In der Perfektastraße in Wien-Liesing ist es am Mittwoch während Filmaufnahmen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 19-Jähriger soll dabei schließlich sogar mit einem Messer auf drei Personen losgegangen sein.
Rund 80 bis 90 Personen waren von einer Produktionsfirma für die Dreharbeiten engagiert worden. Im Laufe des Tages gerieten mehrere Beteiligte zunächst verbal aneinander. Der Streit verlagerte sich schließlich ins Freie auf einen Parkplatz, wo die Situation eskalierte und es zu Handgreiflichkeiten kam.
Ein 18-Jähriger wollte offenbar schlichten und mischte sich in den Streit ein. Als sein 16-jähriger Bruder und ein gleichaltriger Freund auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, eilten auch sie zu Hilfe. Doch statt die Situation zu beruhigen, wurde die Lage für das Trio gefährlich: Der jüngere Bruder kassierte einen Faustschlag ins Gesicht und wurde dabei verletzt.
19-Jähriger kehrte mit Messer zurück
Kurzzeitig schien sich die Situation wieder zu beruhigen. Doch dann kehrte einer der Beteiligten plötzlich mit einem Messer zurück! Der Mann soll den 18-Jährigen, dessen Bruder und den Freund mit der Waffe bedroht haben. Erst einem Zeugen gelang es schließlich, dem Angreifer das Messer abzunehmen.
Die bereits alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter wenig später vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Was den Streit ausgelöst hat, ist noch unklar. Eine mögliche Ursache dürfte eine bislang unbekannte Äußerung gegenüber einer Frau gewesen sein.
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