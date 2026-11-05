Bei Filmdreh in Wien: Mann bedrohte drei Personen!

Ein 18-Jähriger wollte offenbar schlichten und mischte sich in den Streit ein. Als sein 16-jähriger Bruder und ein gleichaltriger Freund auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, eilten auch sie zu Hilfe. Doch statt die Situation zu beruhigen, wurde die Lage für das Trio gefährlich: Der jüngere Bruder kassierte einen Faustschlag ins Gesicht und wurde dabei verletzt.