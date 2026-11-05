„Heidi ist einfach immer ehrlich und authentisch“

Sie kennt die Welt von „Germany‘s Next Topmodel“ aus erster Hand! Barbara Meier holte sich 2007 den Sieg in Heidi Klums Castingshow. Bis heute verfolgt sie die Entwicklung des Formats und weiß genau, was die Model-Chefin so besonders macht. Ob sie auch in der Jury sitzen würde? Mehr dazu im Video.