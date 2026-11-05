Auto landete nach Crash auf den Bahngleisen

Eine seitliche Kollsion war unausweichlich: Dabei wurde das Auto der 56-Jährigen durch eine Hecke auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Dort war aber noch nicht Schluss, der Pkw überquerte die Wiese, durchbrach eine weitere Hecke und kam schließlich auf dem dahinterliegenden Bahngleis zum Stillstand.