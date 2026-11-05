Auto landete nach Crash auf den Bahngleisen

Zwei Autos wurden am Mittwoch bei einem Unfall im schweizerischen Rorschach, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, geschrottet. Ein Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls sogar auf die nahen Bahngleise geschleudert.
Am frühen Mittwochabend gegen 17.45 Uhr krachte es in der Bodenseegemeinde Rorschach: Eine 56 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Pkw, in dem auch ein 65-jähriger Beifahrer saß, aus einer Parkgarage auf die Hauptstraße ausfahren. Dabei dürfte sie allerdings den herannahenden Wagen eines 35-jährigen Mannes übersehen haben.
Eine seitliche Kollsion war unausweichlich: Dabei wurde das Auto der 56-Jährigen durch eine Hecke auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Dort war aber noch nicht Schluss, der Pkw überquerte die Wiese, durchbrach eine weitere Hecke und kam schließlich auf dem dahinterliegenden Bahngleis zum Stillstand.
Abschleppwagen geordert
Die Beteiligten hatten Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Die beiden Wracks waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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