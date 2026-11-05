Wo das Christkind zu Hause ist

Wels eignet sich nicht nur für einen kurzen Marktbesuch. Die verschiedenen Schauplätze und die Programme machen daraus einen Tagesausflug. Und wer das vorweihnachtliche Gedränge vermeiden möchte, kommt unter der Woche. Dann bleibt mehr Zeit für Handwerk, Gespräche und den Blick auf jene kleinen Dinge, die zwischen all den Lichtern leicht übersehen werden. Am Ende des Tages führt der Weg wieder zum Ledererturm, dem Wahrzeichen. Vielleicht steckt dort gerade ein neuer Wunschzettel im Postkasten. Und vielleicht liegt die besondere Wirkung der Welser Weihnachtswelt genau darin: Für ein paar Stunden darf man glauben, dass das Christkind tatsächlich hier zu Hause ist.