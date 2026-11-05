Offener Brief: Diese Reform darf nicht scheitern!

31 statt neun Stunden

Bereits die Vorschläge der EU-Kommission waren aus Sicht von Tierschützern viel zu zaghaft. Nun sollen selbst diese bescheidenen Verbesserungen im EU-Rat noch weiter verwässert werden. Während die Kommission etwa für Schlachttiere eine maximale Transportdauer von neun Stunden vorgeschlagen hatte, sieht ein Entwurf der Ratspräsidentschaft weiterhin deutlich längere Transporte von 31 Stunden vor.