Jägerhütten gingen in Flammen auf: Das war Ursache

Ein Großbrand von zwei Jägerhütten am Samstag in Leutasch (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) sorgte für Aufsehen. Zahlreiche Einsatzkräfte standen mehrere Stunden vor Ort. Auch ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Nun dürfte die Brandursache bekannt sein.
Gegen 11.30 Uhr brach vergangenen Samstag auf einer Jagdhütte im alpinen Gelände im Gemeindegebiet von Leutasch ein Brand aus. Dieser breitete sich rasch auf eine danebenstehende Jagdhütte sowie einen angrenzenden Wald aus.
Rund 88 Einsatzkräfte der Feuerwehren Leutasch, Telfs, Hatting, Rum, Grinzens, Zirl und der Berufsfeuerwehr Innsbruck rückten aus, um das Feuer zu löschen.
Die beiden Hütten wurden durch die Flammen gänzlich zerstört. „Der beginnende Waldbrand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden“, hieß es damals seitens der Polizei. Zur Brandbekämpfung wurden auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums angefordert.
Floriani wurde verletzt, Ursache nun wohl bekannt
Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Einsatz. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Was den Brand ausgelöst hatte, war damals noch nicht klar.
Nun dürfte wohl etwas Licht in die Sache gekommen sein. Wie die „Krone“ am Donnerstagvormittag erfuhr, soll das Feuer vermutlich von einem kürzlich eingebauten Ofen ausgegangen sein.
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