Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Neuer Tour mit Sohn

Peter Kraus will es mit 88 Jahren nochmal wissen

„Krone“-Plus
05.11.2026 05:00
Mike und Peter Kraus werden gemeinsam auftreten.
Mike und Peter Kraus werden gemeinsam auftreten.(Bild: Mike A. Kraus &amp; Marc O. Perino)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Das muss ihm einer einmal nachmachen! Die Legende bleibt dem herzerfrischenden Rock’n’Roll ein Leben lang treu. Peter Kraus kommt im Zuge seiner neuen Tour nächstes Jahr unter anderem nach München und Wien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er gilt als Urvater des deutschsprachigen Rock’n’Roll, ab den späten 1950er-Jahren prägte das Teenageridol die aufstrebende Musikszene. Hits wie „Sugar Baby“ und „Mit siebzehn“ zählten zu seinen größten Erfolgen. Im März nächsten Jahres feiert Peter Kraus den 88. Geburtstag, ans Aufhören denkt der vitale Publikumsliebling aber noch lange nicht. Unter dem Slogan „Live hoch 2“ will er 2027 mit seinem Sohn Mike erstmals gemeinsam auf Tour gehen. Auftritte werden unter anderem in München und Wien angepeilt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
„Krone“-Plus
05.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr „Krone“-Plus
Krone Plus Logo
Entsetzen nach Prozess
Kühe verhungert: Strafe, aber kein Tierhalteverbot
Sport Tv Logo
Historische Frauen-WM
Dieses Wort vermeidet Österreichs Eishockey-Team
Krone Plus Logo
Nach den Midterms
Rennen um das Weiße Haus: Startschuss ist gefallen
Krone Plus Logo
Nachfolge von Schnöll
Diese Wahl wird für Salzburgs ÖVP zur Blamage
Krone Plus Logo
Midterm-Wahlen in USA
Oberösterreich bleibt trotz Trump-Flop vorsichtig
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine