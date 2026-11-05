Peter Kraus will es mit 88 Jahren nochmal wissen

Er gilt als Urvater des deutschsprachigen Rock’n’Roll, ab den späten 1950er-Jahren prägte das Teenageridol die aufstrebende Musikszene. Hits wie „Sugar Baby“ und „Mit siebzehn“ zählten zu seinen größten Erfolgen. Im März nächsten Jahres feiert Peter Kraus den 88. Geburtstag, ans Aufhören denkt der vitale Publikumsliebling aber noch lange nicht. Unter dem Slogan „Live hoch 2“ will er 2027 mit seinem Sohn Mike erstmals gemeinsam auf Tour gehen. Auftritte werden unter anderem in München und Wien angepeilt.