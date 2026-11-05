Millionenbetrug mit Luxuskarossen: Festnahmen!

Finanzminister Markus Marterbauer betonte nach dem erfolgreichen Einsatz die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit: „Betrug kennt keine Grenzen.“ Zugleich kündigte er an, auch auf EU-Ebene weiter Druck für Verbesserungen bei der Betrugsbekämpfung machen zu wollen: „Was in Österreich gilt, gilt natürlich auch international: Keine Toleranz beim Steuerbetrug. Im Sinne der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa.“