Jean-Luc Mélenchon: Das Zündeln liegt ihm im Blut

Selbst innerhalb Frankreichs extrem polarisierter Politlandschaft sticht Jean-Luc Mélenchon heraus. Der 75-jährige Gründer und Anführer der linken Bewegung „La France Insoumise (LFI)“ gilt als spalterisch, scharfzüngig und provokant – und dabei rhetorisch oftmals brillant, was ihm selbst Feinde zugestehen. Laut Umfragen ist er jene politische Persönlichkeit in Frankreich, die bei den Wählern den meisten Hass auf sich zieht.