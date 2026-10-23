Jean-Luc Mélenchon: Das Zündeln liegt ihm im Blut

Die Stimmung in Frankreich ist extrem angespannt. Für Samstag sind wieder Massenproteste angesagt, es droht neues Chaos und Zerstörung. Mittendrin statt nur dabei: Jean-Luc Mélenchon, Chef der französischen Linken. Der 75-Jährige ist ein begnadeter Krawallmacher, den die Protestwelle als Präsident in den Élysée-Palast tragen könnte.
Selbst innerhalb Frankreichs extrem polarisierter Politlandschaft sticht Jean-Luc Mélenchon heraus. Der 75-jährige Gründer und Anführer der linken Bewegung „La France Insoumise (LFI)“ gilt als spalterisch, scharfzüngig und provokant – und dabei rhetorisch oftmals brillant, was ihm selbst Feinde zugestehen. Laut Umfragen ist er jene politische Persönlichkeit in Frankreich, die bei den Wählern den meisten Hass auf sich zieht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.