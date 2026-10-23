Schwan gerammt und geflüchtet: „So eine Ignoranz“

Drastische Geldstrafe von bis zu 3750 Euro droht

Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe, will diesen Vorfall nicht so einfach auf sich beruhen lassen: „Wir haben den Verstoß gegen die Hilfeleistungspflicht nach dem Bundestierschutzgesetz angezeigt.“ Wer ein Tier verletze und diesem nicht helfen oder zumindest Hilfe organisieren würde, könne mit bis zu 3750 Euro bestraft werden. „So eine unglaubliche Ignoranz gegenüber Tierleid darf nicht ungestraft bleiben. Der Tierschutz hat Verfassungsrang und muss daher auch entsprechend ernst genommen werden“, tobt Stadler.