Haft pickt! Für Fußfessel braucht „Gunkl“ Geduld

„Außerdem kommt der Vollzug in Form des elektronisch überwachten Hausarrests für Sexualstraftäter erst nach der Hälfte der Freiheitsstrafe in Betracht“, erklärt Strafrechtsexperte Robert Kert von der WU Wien. Eine Sprecherin des Justizministeriums bestätigt dies und nennt eine weitere Hürde, die es im Einzelfall zu beurteilen gilt: „Bei Verurteilungen wegen Sexualdelikten kommt diese Vollzugsform nur dann in Betracht, wenn aus besonderen Gründen gewährleistet ist, dass der Verurteilte den elektronisch überwachten Hausarrest nicht missbrauchen wird.“