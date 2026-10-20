Waggons in NÖ entgleist! Güterzug in Flammen

Dramatische Szenen am Dienstagabend im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat! Nach einer Kollision zweier Güterzüge brach ein heftiger Brand aus. Mehrere mit Autos beladene Waggons entgleisten, Fahrzeuge stehen in Flammen. Die Feuerwehr steht im Großeinsatz. Auch ein Lokführer soll verletzt worden sein.
Gegen 17.25 Uhr kam es im Verschubbahnhof zu einer sogenannten Flankenfahrt. Dabei kollidierten zwei Güterwaggons seitlich miteinander. Die Folgen waren verheerend: Mehrere Waggons, auf denen sich zahlreiche Fahrzeuge befanden, entgleisten. Mindestens ein Waggon geriet in Vollbrand.
BMW soll Auslöser für Brand gewesen sein
Nach ersten Informationen könnte zunächst ein transportierter Elektro-BMW in Flammen geraten sein. Das Feuer soll dann auf weitere E-Autos übergegriffen haben. Ein Lokführer soll bei dem Zwischenfall Verletzungen erlitten haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings bisher nicht.
Die Löscharbeiten gestalten sich unterdessen schwierig. Wie aus Feuerwehrkreisen zu erfahren ist, steht am Einsatzort nicht ausreichend Löschwasser zur Verfügung. Um die Versorgung sicherzustellen, wurde deshalb ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen eingerichtet.
Flughafenlöschfahrzeug „Panther“ wurde angefordert
Auch ein spezielles Flughafenlöschfahrzeug vom Typ „Panther“ wurde zur Unterstützung angefordert. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Kurz vor 19 Uhr standen 7 Feuerwehren und acht Polizeistreifen vor Ort im Einsatz.
Der Personenverkehr ist laut ÖBB von dem Zwischenfall nicht betroffen. Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, ist derzeit noch unklar.
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