Waggons in NÖ entgleist! Güterzug in Flammen

BMW soll Auslöser für Brand gewesen sein

Nach ersten Informationen könnte zunächst ein transportierter Elektro-BMW in Flammen geraten sein. Das Feuer soll dann auf weitere E-Autos übergegriffen haben. Ein Lokführer soll bei dem Zwischenfall Verletzungen erlitten haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings bisher nicht.