Empörung über KI-Deepfake im spanischen Wahlkampf

Wahlkampfthema Wohnungsnot

Die digitale Darstellung von Begoña Gómez, der Ehefrau von Pedro Sánchez, behauptet stolz, ihre Professur erhalten zu haben, weil ihr Mann Ministerpräsident sei. Unterdessen prahlt eine täuschend echte KI-Version von Spaniens ehemaligem sozialistischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero: „Wenn es links ist, Schmuck in einem Tresor zu verstecken, dann bin ich eben links.“ Derzeit untersucht die spanische Justiz die Herkunft von wertvollem Schmuck, der in Zapateros Büro in der Parteizentrale der Sozialisten (PSOE) in einem Safe gefunden wurde.