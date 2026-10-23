Barclays streicht bis Ende des Jahres 5000 Stellen

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Ankündigung: Im dritten Quartal erzielte Barclays einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (rund 2,6 Milliarden Euro) – zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dennoch blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen der Analysten zurück, vor allem wegen des schwächeren Handels mit Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren. Der Stellenabbau ist damit kein Beleg für eine Bank in akuter finanzieller Not, sondern Ausdruck des Bestrebens, effizienter zu arbeiten und die Rendite langfristig zu verbessern. Der Fall zeigt, wie der Einsatz neuer Technologien zunehmend auch in einer profitablen Branche zum Abbau von Arbeitsplätzen führen kann.