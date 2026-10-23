Top-Hotelier als Favorit für „Juwel“am Traunsee?

Gmunden sucht einen Pächter für einen der begehrtesten Plätze der Stadt – die Esplanade. Dieser soll die Lakeside Lounge errichten und betreiben. Keine guten Karten soll der derzeitige Betreiber Mathias Baumgartner von der gleichnamigen Traditions-Konditorei haben. Die Stadtspitze soll einen absoluten Wunschkandidaten haben.
Nach mehr als 60 erfolgreichen Jahren muss sich die Familie Baumgartner ernsthaft um die Zukunft ihrer Traditionskonditorei auf der Gmundner Esplanade sorgen. Der Pachtvertrag läuft im Oktober 2027 aus. Statt wie in den Jahren davor wird dieser nicht automatisch verlängert. Die Stadt schrieb die Vergabe der Verpachtung erstmals aus. Gesucht wird ein neuer Betreiber, der die Pläne für eine Lakeside Lounge realisieren soll – „aus rechtlichen Gründen“ betont Bürgermeister Stefan Krapf (VP). „Um die Familie Baumgartner weiterzuhaben und den Favoriten des Bürgermeisters durchzupeitschen“, lästern die Krapf-Kritiker.
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