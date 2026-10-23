Top-Hotelier als Favorit für „Juwel“am Traunsee?

Nach mehr als 60 erfolgreichen Jahren muss sich die Familie Baumgartner ernsthaft um die Zukunft ihrer Traditionskonditorei auf der Gmundner Esplanade sorgen. Der Pachtvertrag läuft im Oktober 2027 aus. Statt wie in den Jahren davor wird dieser nicht automatisch verlängert. Die Stadt schrieb die Vergabe der Verpachtung erstmals aus. Gesucht wird ein neuer Betreiber, der die Pläne für eine Lakeside Lounge realisieren soll – „aus rechtlichen Gründen“ betont Bürgermeister Stefan Krapf (VP). „Um die Familie Baumgartner weiterzuhaben und den Favoriten des Bürgermeisters durchzupeitschen“, lästern die Krapf-Kritiker.